Анчелотти сказал игрокам «Реала», что клуб нацелен на 15-ю победу в ЛЧ. Он считает, что команда еще может прогрессировать

призвал игроков «Реала» сохранять концентрацию.

После трех титулов в прошлом сезоне некоторых игроков, в которых сомневались на старте минувшего сезона, медиа стали хвалить куда сильнее, чем раньше.

Поэтому, как пишет Marca, тренер обратился к игрокам и сказал, что тот успех уже в прошлом. Теперь «Реал» нацелен на 15-ю победу в .

Анчелотти полагает, что у «Реала» еще есть пространство для прогресса, поэтому поставленную цель он считает осуществимой. Он доверяет профессионализму своих игроков, которые сейчас проходят через суровую физическую подготовку.