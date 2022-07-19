Анчелотти сказал игрокам «Реала», что клуб нацелен на 15-ю победу в ЛЧ. Он считает, что команда еще может прогрессировать

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Карло Анчелотти призвал игроков «Реала» сохранять концентрацию.

После трех титулов в прошлом сезоне некоторых игроков, в которых сомневались на старте минувшего сезона, медиа стали хвалить куда сильнее, чем раньше.

Поэтому, как пишет Marca, тренер обратился к игрокам «Мадрида» и сказал, что тот успех уже в прошлом. Теперь «Реал» нацелен на 15-ю победу в Лиге чемпионов.

Анчелотти полагает, что у «Реала» еще есть пространство для прогресса, поэтому поставленную цель он считает осуществимой. Он доверяет профессионализму своих игроков, которые сейчас проходят через суровую физическую подготовку.

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