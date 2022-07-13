Стерлинг о переходе в «Челси»: «Лондон – мой дом. Я уже многого достиг, но впереди еще больше успехов»

высказался о переходе в «Челси» из «Манчестер Сити».

«В первую очередь хотел бы сказать, что мне приятно оказаться здесь. Я уже многого достиг в карьере, но впереди еще больше успехов. С нетерпением жду возможности добиваться успехов в футболке «Челси», под руководством Томаса Тухеля.

Лондон – это мой дон. Там для меня все началось. Прекрасно, что теперь у меня есть возможность играть на глазах друзей и членов моей семьи каждые две недели. С нетерпением жду возможности встретиться с фанатами.

Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить Тодда [Боэли], Бехдада [Эгбали], владельцев клуба, и всех, кто участвовал в организации моего перехода.

С нетерпением жду начала работы. Хочу подтвердить слова делом», – сказал Стерлинг.

Стерлинг уходит из «Ман Сити» на спаде, но его статистика всегда затыкала хейтеров. Любовь Тухеля к универсалам поможет в «Челси»