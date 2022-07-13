Ловрен о 1-м туре РПЛ: «Это как с женщиной – первое свидание важно, чтобы хорошо стартовать»

поделился ожиданиями от старта сезона .

– Деян, в пятницу «Зенит» встретится с «Химками». Какие у вас ожидания от старта нового сезона?

– Мы хотим стартовать как можно лучше, как и в прошлом году. Если мне не изменяет память, прошлый сезон мы тоже начинали примерно в это время выездным матчем с «Химками». Была непростая игра, стояла жара, но нам, несмотря ни на что, нужно начать сезон как можно лучше. Это важно для нас.

– После столь большой победы на прошлой неделе будет ли вам сложнее сконцентрироваться на тренировочном процессе? Или все наоборот?

– Знаете, нам нужно держать в голове ошибку, которую мы допускали ранее: мы всегда играем очень хорошо против больших команд, в решающих матчах за трофеи, и нам нужно уяснить, что в конечном счете важна каждая игра – в играх с не самыми серьезными соперниками ты готовишься к более важным матчам.

– Первый матч сезона – это что-то особенное для вас?

– Конечно! Это же самое начало, самый первый этап. Это как с женщиной – первое свидание очень важно для того, чтобы хорошо стартовать.

– Что насчет ваших физических кондиций?

– Я чувствую себя по-настоящему хорошо, все лучше и лучше с каждым днем, – сказал защитник .