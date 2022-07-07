«Ливерпуль» и Гомес заключили долгосрочный контракт: «Это один из лучших клубов мира»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Джо Гомес Футбол

Защитник Джо Гомес продолжит выступать за «Ливерпуль».

Клуб объявил о подписании с футболистом сборной Англии соглашения, рассчитанного на длительный срок.

«На данный момент это один из лучших клубов мира, если не лучший. Мне было очень легко принять решение о том, чтобы остаться здесь.

Я все еще чувствую себя молодым игроком, мой пик еще впереди, можно сказать», – отметил защитник.

Гомес играет за «Ливерпуль» с 2015 года, перейдя из «Чарльтона». В прошлом сезоне он принял участие в 8 матчах АПЛ, отдав один голевой пас.

Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Изображение: liverpoolfc.com

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные