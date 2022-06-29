Чернышов о российских тренерах: «О нас мнение, что мы вообще нулевые. Но мы сами создали такую ситуацию, перестав развиваться. Хочу показать, что в России тоже есть хорошие специалисты»

рассказал, почему тренирует за рубежом, а не в России.

– Вас тянет в Россию?

– Конечно. Если бы было достойное предложение – Россия на первом месте. Но таких предложений нет.

Может, это как-то громко прозвучит, но я еще хочу доказать, что у нас хорошая тренерская школа. Что специалист из России может принести пользу футболу в других странах.

О нас мнение, что мы здесь вообще нулевые, засели в каменном веке. Но мы сами создали такую ситуацию. Наши перестали развиваться, образовываться. Немногие знают иностранный язык и готовы работать за границей.

Посмотрите на балканцев – их тренеры и игроки в каждой стране. Их любят, зовут. Чем мы-то хуже? Почему на нас нет спроса?

Я хочу показать, что в России тоже есть хорошие специалисты. И это тоже важный для меня момент, чтобы в других странах говорили: «Надо посмотреть в сторону России, там тоже есть хорошие тренеры».

А так мы закрылись в своей скорлупе. Многие тренеры мне говорят: «Да че нам туда ехать? Мы и так все знаем». Так ты поедь и подтверди. Может, что-то новое увидишь.

– То есть это для вас вызов, миссия?

– Многие воспримут это так: «Да что он там о себе возомнил, собрался за всю страну отвечать?!» Конечно, в первую очередь я хочу показать, какой я специалист. Но я хочу и показать, что я люблю свою страну, что у нас есть хорошие тренеры. Мне это на самом деле важно.

– Когда было последнее предложение от клуба из России?

– Конкретного, чтобы я сел разговаривать с президентом, даже не помню. Есть разговоры от агентов, но до конкретики давно не доходило.

– Это клубы РПЛ или ФНЛ?

– Я бы рассмотрел и клубы ФНЛ, у которых есть задача выхода в Премьер-лигу. Или другая четкая концепция. В Суботице, например, клуб ставил задачу развивать своих ребят, чтобы продавать их в топ-клубы Сербии или просто хорошие иностранные клубы – и зарабатывать. Мне нравится, когда есть четкий подход.

– Вы бы променяли свою насыщенную карьеру на пару сезонов в хорошем клубе РПЛ?

– Конечно, да. Хотя, может, это я сейчас так говорю. А если бы поработал два сезона в …

– У вас же такая интересная карьера.

– Да это я на эмоциях, наверное, сказал. Все-таки я узнал стольких людей, посмотрел мир – это очень дорогого стоит.

Ничего бы я не менял. Все идет так, как должно быть, – сказал главный тренер «Мохаммедана» в интервью .

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