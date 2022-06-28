Гершкович о легионерах: «Во многих командах появляется мусор. Освободимся от шлака – появятся места для наших ребят, талантов много»

считает важным освободиться от некачественных легионеров ради россиян.

– Многие ожидали, что в новых условиях российская футбольная доктрина претерпит изменения. Клубы захотят подэкономить, на период отстранения пожертвуют частью амбиций и обратят внимание на отечественные кадры. Пока, однако, этого не происходит, во всяком случае, массово.

– Давно говорю: когда речь идет об иностранцах, нужно в первую очередь смотреть на качество.

Приезжали бы лучшие, и все были бы двумя руками за. Но едут к нам в основном получить практику, трудовую и игровую.

В – да, оттуда легионеры почти не уезжают, потому что платят им больше, чем где бы то ни было. Но во многих командах появляется, простите за грубое слово, мусор, который ничего не дает нашему футболу.

Освободимся от шлака – появятся места для наших ребят, они смогут совершенствоваться, получать тренерское доверие и игровую практику. Талантов у нас очень много – Зиньковский, Захарян, Тюкавин, Агаларов яркие тому примеры.

С тренерами то же самое. Не случайно по итогам сезона пять лучших – россияне. Но не всегда обстоятельства способствуют их росту.

Если приглашать хороших иностранцев и помогать развиваться своим, ситуация выправится, – заявил член исполкома РФС и председатель Объединения отечественных тренеров.