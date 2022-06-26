Директор «Динамо» по коммуникациям об игре с «Амкалом»: «С Супербоулом можно провести параллель. В российском футболе никогда не совмещали матч и концерт»

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В «Динамо» сравнили с Супербоулом товарищеский матч против команды блогеров.

25 июня московский клуб победил «Амкал» (5:0).

«Мы договорились об этом матче, в апреле заверил его Сандро Шварц. Наши игроки, следящие за медиафутболом, также высказались позитивно.

Для первой игры это абсолютно нормальная история. Дальше мы стали выбирать время и согласовывать дату.

Пришла идея провести не просто товарищескую игру с блогерами, а превратить это в смесь шоу и матча, чего раньше никто не делал.

Можно провести какую-то параллель с Супербоулом, но в российском футболе никогда не было, чтобы матч совмещался с полноценным концертом», – сказал директор по коммуникациям «Динамо» Дмитрий Симонов.

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