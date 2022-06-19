Джанлуиджи Доннарумма: «Многие думают, что легко выиграть Лигу 1, но это абсолютно не так. Если «ПСЖ» играет не на 100 процентов, победить трудно»

считает, что стать чемпионом Франции не так просто.

– Вас удивил уровень Лиги 1?

– Многие думают, что легко выиграть Лигу 1. Но я понимаю, что это абсолютно не так.

В лиге есть отличные команды.

На некоторых стадионах действительно очень сложно играть, болельщики настроены враждебно, а команды очень конкурентоспособны. Поэтому это доставляет сложности.

Всегда нужно быть хорошо подготовленным, работать на 100 процентов, потому что некоторые матчи проходят сложно.

Если мы играем не на 100 процентов, победить трудно. Необходимо каждый раз демонстрировать свою лучшую игру, – заявил итальянский вратарь .

Парижане выиграли чемпионат Франции в сезоне-2021/22, опередив «Марсель» на 15 очков.