«Фиорентина» и Кокорин не обсуждают расторжение контракта («Р-Спорт»)

может продолжить выступать за «Фиорентину».

Ранее сообщалось, что российский форвард ведет с клубом переговоры о расторжении контракта.

«Подобные новости то и дело появляются в СМИ уже год, но это не имеет ничего общего с реальностью.

Клуб не ведет переговоры с Александром Кокориным о расторжении контракта», – заявил источник .

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.

Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

По 4 действия в месяц, 0 ударов (хотя нет, 1 был) и продвижение на 14 метров с мячом: неповторимый сезон Кокорина