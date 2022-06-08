«Фиорентина» и Кокорин не обсуждают расторжение контракта («Р-Спорт»)

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы Александр Кокорин Р-Спорт Футбол

Александр Кокорин может продолжить выступать за «Фиорентину».

Ранее сообщалось, что российский форвард ведет с клубом переговоры о расторжении контракта.

«Подобные новости то и дело появляются в СМИ уже год, но это не имеет ничего общего с реальностью.

Клуб «Фиорентина» не ведет переговоры с Александром Кокориным о расторжении контракта», – заявил источник «Р-Спорт».

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.

Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

По 4 действия в месяц, 0 ударов (хотя нет, 1 был) и продвижение на 14 метров с мячом: неповторимый сезон Кокорина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные