«Гегемония «Зенита» надоедает, но у «Спартака» не получится бороться за чемпионство в следующем сезоне». Баженов об РПЛ

высказался о гегемонии «Зенита» в .

«Хочется, чтобы и «Спартак», и ЦСКА, и другие клубы в следующем сезоне выступили лучше. Гегемония постепенно надоедает.

Не думаю, что в следующем сезоне ее удастся разрушить. Понятно, что я человек предвзятый по отношению к «Спартаку». Хочется, чтобы красно-белые смогли бороться за чемпионство, но это не получится.

В ситуации, когда уезжают все легионеры, у «Зенита» все в целом хорошо. У него и российские футболисты лучшие в стране, и иностранцы вроде как не собираются никуда. Всем против «Зенита» будет очень тяжело», – сказал бывший нападающий на мероприятии, посвященном столетию клуба.