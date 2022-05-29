Лепс исполнил гимн России перед игрой «Спартака» и «Динамо» в финале Кубка

Григорий Лепс выступил перед финалом БЕТСИТИ Кубка России.

Народный артист РФ исполнил гимн Российской Федерации перед стартовым свистком матча и .

Также до матча состоялось шоу с участием «Хора Турецкого» и оркестра Московского Губернского театра. Они исполнили песню «Лучший город Земли» на музыку Арно Бабаджаняна и слова Леонида Дербенева.

Ожидается, что в перерыве на поле выйдут ветераны «Спартака» и «Динамо», их чествование пройдет под выступление Льва Лещенко. МакSим и Люся Чеботина споют после финального свистка.

Финал Кубка России проходит сейчас на стадионе . Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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