Лепс исполнил гимн России перед игрой «Спартака» и «Динамо» в финале Кубка

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Григорий Лепс выступил перед финалом БЕТСИТИ Кубка России.

Народный артист РФ исполнил гимн Российской Федерации перед стартовым свистком матча «Спартака» и «Динамо».

Также до матча состоялось шоу с участием «Хора Турецкого» и оркестра Московского Губернского театра. Они исполнили песню «Лучший город Земли» на музыку Арно Бабаджаняна и слова Леонида Дербенева. 

Ожидается, что в перерыве на поле выйдут ветераны «Спартака» и «Динамо», их чествование пройдет под выступление Льва Лещенко. МакSим и Люся Чеботина споют после финального свистка.

Финал Кубка России проходит сейчас на стадионе «Лужники». Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

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