Гендиректор «Динамо»: «Реализация пива могла бы стимулировать посещаемость. Считаем матчевую выручку, для клуба это плюс»

Генеральный директор считает, что продажа пива могла бы стимулировать посещаемость.

– Почему запретили продавать пиво на последнем матче против «Сочи»?

– Существует юридическая неопределенность по этому вопросу. И разные точки зрения. К следующему сезону мы выработаем позицию по продаже пива.

Мы считаем, что реализация пива на стадионе могла бы стимулировать посещаемость и более комфортный формат времяпровождения.

У нас есть свои расчеты. Мы считаем и матчевую выручку. Для клуба это, естественно, плюс, – сказал Павел Пивоваров.

Дюков о пиве: «РФС поддерживает его возвращение на стадионы. Московским клубам надо провести пробную продажу на матче РПЛ»

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