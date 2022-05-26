«Наполи» купил защитника «Хетафе» Оливеру за 11+2 млн евро

Защитник Матиас Оливера покинул «Хетафе» и будет выступать в Серии А.
О трансфере 24-летнего уругвайца объявил «Наполи».
По сведениям инсайдера Николо Скиры, трансфер обошелся неаполитанцам в 13 млн евро, из которых 2 млн – это бонусы. Выплата суммы будет осуществляться в три этапа.
Контракт рассчитан до 2027 года, зарплата футболиста – 1,4 млн евро за сезон.
За 32 игры в завершившемся чемпионате Испании Оливера забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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