«Наполи» купил защитника «Хетафе» Оливеру за 11+2 млн евро

Защитник Матиас Оливера покинул и будет выступать в Серии А.

О трансфере 24-летнего уругвайца объявил .

По сведениям инсайдера Николо Скиры, трансфер обошелся неаполитанцам в 13 млн евро, из которых 2 млн – это бонусы. Выплата суммы будет осуществляться в три этапа.

Контракт рассчитан до 2027 года, зарплата футболиста – 1,4 млн евро за сезон.

За 32 игры в завершившемся чемпионате Испании Оливера забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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