Мостовой о Федотове: «Сочи» ничем не хуже ЦСКА, имеет ли смысл уходить?»

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Владимира Федотова в ЦСКА.
– Нормальная кандидатура. Но имеет ли смысл из «Сочи» в ЦСКА уходить? Имя играет свою роль, но нет смысла в этом имени, если команда нигде не будет играть. Ясно, что человек выбирает, где ему комфортнее.
– Его могут брать под задачу выиграть РПЛ?
– Ну какая задача выиграть РПЛ? Как они это сделают? Задача выиграть РПЛ будет у «Зенита», если состав останется. Ясно, что как можно выше будет задача. Но «Сочи» сейчас ничем не хуже ЦСКА, – сказал бывший хавбек сборной России о главном тренере «Сочи».
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам