Мостовой о Федотове: «Сочи» ничем не хуже ЦСКА, имеет ли смысл уходить?»

высказался о возможном переходе в .

– Нормальная кандидатура. Но имеет ли смысл из в ЦСКА уходить? Имя играет свою роль, но нет смысла в этом имени, если команда нигде не будет играть. Ясно, что человек выбирает, где ему комфортнее.

– Его могут брать под задачу выиграть РПЛ?

– Ну какая задача выиграть РПЛ? Как они это сделают? Задача выиграть будет у «Зенита», если состав останется. Ясно, что как можно выше будет задача. Но «Сочи» сейчас ничем не хуже ЦСКА, – сказал бывший хавбек сборной России о главном тренере «Сочи».

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