Клуб «Каза Пия» вышел в высшую лигу Португалии впервые с сезона-1938/39

Португальский клуб вернулся в высший футбольный дивизион спустя 83 года.

В следующем сезоне в чемпионате выступит команда «Каза Пия».

По итогам прошедшего чемпионата клуб занял второе место во втором португальском дивизионе, что позволило им выйти в высшую лигу. Команда набрала 68 очков и уступила два балла «Риу Аве».

Таким образом, «Каза Пия» вышла в высший дивизион чемпионата Португалии спустя 83 года.

В последний раз команда принимала участие в чемпионате в 1939 году.

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