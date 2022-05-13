Пловец Рылов: «Футбол не люблю, так как это командный вид спорта. Не нравится, что мои косяки могут навредить команде»

Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объяснил, почему не любит футбол.

– В детстве у вас еще футбольные тренировки были. Увлечение игрой сохранилось?

– Нет, футбол не люблю, потому что это командный вид спорта.

– Откуда такая нелюбовь к командным видам спорта?

– Я не против них, просто мне не нравится, что мои косяки в игре могут навредить команде. Не люблю я и когда косячит партнер по команде. Я могу понять человека, если он ошибся, но при этом выкладывается на поле, но не стерплю, когда человек целенаправленно ничего не делает. С таким я сталкивался в детстве, поэтому и ушел из футбола.

– Неожиданно.

– Некоторым было просто лень, во время игры были жалобы на усталость, хотя я понимал, на что человек способен – просто не было полной отдачи. Тогда я понял, что максимальную отдачу способен себе гарантировать только я сам. Поэтому и остался в плавании. Да и плавать мне нравилось больше, – сказал Рылов.

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