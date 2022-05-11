Хави о 3:1 с «Сельтой»: «Барселона» должна играть лучше, нужно больше контроля. Когда соперник остался в меньшинстве, стало полегче»

поделился мыслями после победы над «Сельтой» (3:1) в матче .

«Возможно, мы не заслуживали слишком многого. В первом тайме действовали не очень хорошо. Мы должны играть лучше, должны понимать, чего требует игра.

Нам нужно больше терпения, больше контроля. Когда соперник остался в меньшинстве, стало полегче. В равных составах нам не хватало аккуратности, особенно в первом тайме.

Мы пытались изменить систему. Начали с тремя защитниками. Мы мало это тренировали, нам было некомфортно, и в результате мы снова изменили систему.

Доктор уже сказал нам, что в сознании. Он проведет ночь в больнице, врач сказал нам не волноваться. Он проведет там ночь в качестве меры предосторожности», – заявил главный тренер «Барселоны».

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