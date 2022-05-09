рассказал о желании остаться в иве» на следующий сезон.

– наложил бан на выступление в еврокубках российских команд на следующий сезон. Какова твоя мотивация играть в России без еврокубков?

– Я не следил за новостями. Не обращаю на них внимания. У меня было ощущение, что мы еще сможем играть в еврокубках. Теперь мне нужно подумать об этом.

– Готов остаться в «Локо» на следующий сезон?

– Я не могу сказать, что произойдет в следующем сезоне. Но сейчас я здесь. Сейчас мое мнение – остаться в «Локомотиве», – сказал хавбек железнодорожников.

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