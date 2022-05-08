Кристиан Нобоа: «Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет»

после победы над (1:0) высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

– ЦСКА – хорошая команда. «Сочи» выиграл через «не могу». Мы старались и выиграли – это самое главное.

– стал чемпионом четвертый раз подряд. Что скажешь?

– Я поздравил всех ребят. Написал Малкому, Барриосу, Дзюбе и тренерам. «Зенит» – самая сильная команда в России, она играет в очень хороший футбол и заслуженно победила вновь. Браво!

– Что с твоим будущем?

– У меня год контракта остался, президент мною доволен. Чувствую себя хорошо тут. Думаю, еще поиграю за «Сочи», еще один год.

– Российские клубы отстранили от еврокубков...

– Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет, – сказал полузащитник .

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