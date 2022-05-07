Черпачок Нганкама, дубль Брандта и гол Пасслака между ног вратарю: смотрите обзор матча «Гройтер» – «Боруссия»

Смотрите лучшие моменты матча – «Боруссия» (1:3).

открыл счет на 26-й минуте.

На 70-й минуте сравнял счет, технично перебросив вратаря .

На 72-й минуте Брандт оформил дубль.

Окончательный счет на 77-й минуте установил : мяч после его удара залетел между ног вратарю Андреасу Линде после рикошета от ноги защитника.

Видео всех моментов матча смотрите ниже.

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