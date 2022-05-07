Черпачок Нганкама, дубль Брандта и гол Пасслака между ног вратарю: смотрите обзор матча «Гройтер» – «Боруссия»

Смотрите лучшие моменты матча «Гройтер» – «Боруссия» (1:3).
Юлиан Брандт открыл счет на 26-й минуте.
На 70-й минуте Жессик Нганкам сравнял счет, технично перебросив вратаря «Дортмунда».
На 72-й минуте Брандт оформил дубль.
Окончательный счет на 77-й минуте установил Феликс Пасслак: мяч после его удара залетел между ног вратарю Андреасу Линде после рикошета от ноги защитника.
Видео всех моментов матча смотрите ниже.
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