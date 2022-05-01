«Реал» обошел «Барселону» по числу трофеев – 95 против 94

«Реал» опередил «Барселону» по числу выигранных трофеев за всю историю.

Вчера мадридский клуб выиграл , а ранее в этом сезоне завоевал Суперкубок Испании. Таким образом, число выигранных «Реалом» трофеев достигло 95. У «Барселоны» 94 трофея.

«Реал» опережает «Барсу» по количеству побед в чемпионате (35 против 26) и Лиге чемпионов (13 против 5), однако у каталонцев гораздо больше побед в Кубке Испании (31 против 19 у , который не брал этот трофей с 2014 года).

В эту статистику включены три Кубка ярмарок, выигранных «Барселоной», хотя УЕФА не считает его официальным трофеем. Также учтены четыре победы «Барсы» в Кубке обладателей кубков («Реал» не брал трофей ни разу).