Тренер «Локомотива» Хапов о «Зените» после 1:3: «Лучшая команда РПЛ и показывает лучший футбол»

Главный тренер «Локомотива» высказался о поражении от «Зенита» (1:3) в .

– Во-первых, хочу поздравить с заслуженным чемпионством. Это лучшая команда нашего чемпионата, которая показывает самый лучший футбол. Хочу поздравить Сергея Богдановича [Семака] с великолепной работой, которую он проводит, и пожелать всяческих успехов.

– очень резво начал встречу. Возникает вопрос: была ли установка у команды на быстрый гол?

– С первых минут мы, конечно, постарались навязать и прессинг, и активность впереди, в связи с этим пришел первый гол под давлением. То, что мы не смогли выполнить, – не было хорошего контроля мяча, было много невынужденных потерь.

Но хочу отметить футболистов в составе «Зенита», это игроки очень высокого уровня. Я думаю, это и предопределило результат, – заявил Хапов.

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