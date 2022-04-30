Семак о шансе взять титул сегодня: «Это должно влиять на игру, но иногда сказывается в другую сторону. «Локомотив» может обыграть любого»

Главный тренер высказался о шансах сегодня выиграть .

Клуб из Санкт-Петербурга принимает в 27-м туре чемпионата России.

«Главный козырь «Локомотива» – быстрые атаки. Группа в атаке очень приличная. Того же Изидора не зря признали лучшим игроком апреля. Это команда, которая может обыграть любую команду.

«Локомотив» на выезде всего два матча проиграл, мы – один. В этом компоненте они от нас недалеко ушли. Игра будет сложная. Наше дело работать, делать это хорошо и стараться победить.

Матч «Динамо» – «Урал» (2:3) смотрели частично. Что касается возможности оформить чемпионство уже в этом матче, то это один из компонентов, который должен влиять на игру, но иногда он сказывается в другую сторону.

Наш главный плюс – это родное поле, болельщики. Если все будет по максимуму, то и результат будет заслуженный», – сказал Семак в эфире «Матч Премьер» перед игрой.