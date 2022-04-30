Шалимов о 3:2 с «Динамо»: «Мы рады, если не сказать – счастливы. Пропустили быстрый гол, но сразу пришли в себя, этого раньше не хватало»

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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о победе над «Динамо» (3:2).

«Сегодня были силы радоваться после игры. Мы рады, если не сказать – счастливы. Нам надо было выдержать натиск «Динамо». Пропустили быстрый гол, но после этого сразу пришли в себя. Этого раньше нам не хватало. После этого игра была равная. Мы даже владели мячом. При счете 3:2 мы защищали результат, потому что обязаны были это делать.

Что мешает обыгрывать «Крылья» и «Химки»? Сегодня мы изменили схему. Как только Шатов набрал хорошую форму, мы сразу перешли на четыре защитника. С «Крыльями» и «Химками» мы играли в три защитника. У нас опытная команда. У нас всего два молодых парня, у остальных есть большой опыт игры в РПЛ», – сказал Шалимов. 

 

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