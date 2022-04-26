Аджоев может быть уволен с поста президента «Арсенала»

Гурама Аджоева могут уволить из «Арсенала».
Тульская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров, набрав 21 очко.
По информации «РБ Спорт», губернатор Тульской области Алексей Дюмин недоволен результатами клуба, который получал достаточно большое финансирование в последние годы.
Три года назад «Арсенал» получал порядка двух миллиардов рублей в год от спонсоров и региона. Затем сумма сократилась, но незначительно.
В связи с неудачными результатами клуб может сменить президента по завершении сезона.