УЕФА и Европол договорились о сотрудничестве для борьбы с коррупцией и договорными матчами

и Европол объявили о начале сотрудничества.

Главной целью сотрудничества организаций будет поиск новых способов борьбы с коррупцией и договорным матчами.

«Организованная преступность быстро поняла, что многие клубы несут финансовые потери из-за пандемии Covid-19.

А когда денег становится меньше, игроки, тренеры, судьи и даже официальные лица клубов становятся более уязвимыми для махинаций со стороны организаторов договорных матчей», – сказал Буркхард Мюль, директор Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC).