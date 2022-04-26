УЕФА и Европол договорились о сотрудничестве для борьбы с коррупцией и договорными матчами

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УЕФА и Европол объявили о начале сотрудничества. 

Главной целью сотрудничества организаций будет поиск новых способов борьбы с коррупцией и договорным матчами. 

«Организованная преступность быстро поняла, что многие клубы несут финансовые потери из-за пандемии Covid-19.

А когда денег становится меньше, игроки, тренеры, судьи и даже официальные лица клубов становятся более уязвимыми для махинаций со стороны организаторов договорных матчей», – сказал Буркхард Мюль, директор Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC).

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