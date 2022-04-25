Каррера о возможных стыках «Спартака»: «Это трагедия. Самый популярный клуб России, за него болеют в каждом городе страны»

Массимо Каррера рассказал, как воспримет возможное попадание «Спартака» в стыковые матчи РПЛ.
«Буду шокирован, однозначно.
«Спартак» – самый популярный клуб России, за него болеют в каждом городе страны. Если болельщикам предстоит такое пережить, то это трагедия. Но не думаю, что до этого дойдет.
Красно-белые останутся в РПЛ. Не сомневаюсь в этом», – заявил бывший главный тренер московской команды.
«Спартак» в трех очках от стыков, «Зенит» может оторваться на шесть от «Динамо» – рассматриваем таблицу