Каррера о возможных стыках «Спартака»: «Это трагедия. Самый популярный клуб России, за него болеют в каждом городе страны»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера рассказал, как воспримет возможное попадание «Спартака» в стыковые матчи РПЛ.

«Буду шокирован, однозначно.

«Спартак» – самый популярный клуб России, за него болеют в каждом городе страны. Если болельщикам предстоит такое пережить, то это трагедия. Но не думаю, что до этого дойдет.

Красно-белые останутся в РПЛ. Не сомневаюсь в этом», – заявил бывший главный тренер московской команды.

«Спартак» в трех очках от стыков, «Зенит» может оторваться на шесть от «Динамо» – рассматриваем таблицу

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