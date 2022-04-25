Маркиньос: «Если получится провести всю карьеру в «ПСЖ», я буду рад! Я счастлив в Париже»

заявил, что готов всю карьеру провести в .

«Сейчас я не думаю об уходе из «ПСЖ», это не входит в мои планы. Если получится провести всю карьеру здесь, то я буду рад! Я счастлив в Париже», – сказал капитан «ПСЖ» в интервью Canal Plus.

Как отмечает журналист Фабрицио Романо, французский клуб ведет работу над продлением контракта с бразильцем. Срок его действующего соглашения истекает летом 2024 года.

В этом сезоне 27-летний центральный защитник, который выступает за «ПСЖ» с 2013 года, провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 передачу. Его полную статистику можно изучить здесь.