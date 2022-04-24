Роберт Левандовски: «Через несколько лет люди поймут, что 10 побед в Бундеслиге подряд – большой успех. Нелегко показывать такую стабильность»

высказался после победы «Баварии» в чемпионате Германии.

«Чемпионство в Германии – это большое достижение, нужно насладиться этим моментом. В матче с «Боруссией» мы показали, что хотим стать чемпионами. Каждый сезон – особенный. «Бавария» одержала заслуженную победу и показала, что мы сильнее.

Нелегко показывать такую стабильность и хороший футбол на протяжении всего сезона. Через несколько лет люди поймут, что 10 побед в Бундеслиге подряд – это большой успех», – сказал нападающий «Баварии».

«Бавария» взяла Бундеслигу 10-й раз подряд – это исторический рекорд для топ-лиг