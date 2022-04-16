Захарян о 2:0 с «Ахматом»: «Тренер сказал, что у «Динамо» есть шанс догнать «Зенит»

Хавбек «Динамо» прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в РПЛ.

— Тяжелая игра, главное — выиграли, три очка добавили в копилку, идем дальше.

— Есть ощущение, что догнали «Зенит»?

— Мы с начала сезона так играем, это не новость, мы к этому стремимся. Слава богу, что так случилось, будем дальше продолжать.

— Перед матчем понимали, что если не наберете три очка, то выбываете из чемпионской гонки?

— Конечно. Тренер сказал, что у нас есть шанс догнать «Зенит». Нельзя его упускать, осталось пять матчей.

— Как опишете первый тайм?

— Наверное, не хватало последнего, ключевого паса, будем работать над этим компонентом.

Упущенный момент? Я не знаю, может, надо в церковь сходить, свечку поставить. Но не повезло, вратарь хороший сэйв сделал, — сказал Захарян.

Шунин – первый за 2 года вратарь, отдавший голевой пас в РПЛ. Благодаря ему «Динамо» сравнялось с «Зенитом»