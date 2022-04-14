Болельщики «Буде-Глимт» придут на матч с «Ромой» в масках с лицом главного тренера. Кнутсена отстранили из-за стычки с тренером вратарей римлян

Болельщики придут на матч с «Ромой» в масках с лицом главного тренера.

УЕФА отстранил Кьетила Кнутсена и тренера вратарей «Ромы» Нуну Сантуша на один матч еврокубков из-за стычки после первой игры в 1/4 финала конференций (2:1).

На ответную игру, которая пройдет сегодня в Риме, приехали около 1500 болельщиков норвежской команды. Как сообщает nrk.no, фанаты подготовили около 1000 масок с лицом Кнутсена.

Матч – «Буде-Глимт» начнется в 22:00 по московскому времени.

Фото: TRAVELMORE

В Риме будет 2000 лиц тренера «Буде» Кнутсена – вместо одного настоящего. Его забанили за драку с помощником Жозе