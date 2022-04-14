Болельщики «Буде-Глимт» придут на матч с «Ромой» в масках с лицом главного тренера. Кнутсена отстранили из-за стычки с тренером вратарей римлян

Болельщики «Буде-Глимт» придут на матч с «Ромой» в масках с лицом главного тренера.
УЕФА отстранил Кьетила Кнутсена и тренера вратарей «Ромы» Нуну Сантуша на один матч еврокубков из-за стычки после первой игры в 1/4 финала Лиги конференций (2:1).
На ответную игру, которая пройдет сегодня в Риме, приехали около 1500 болельщиков норвежской команды. Как сообщает nrk.no, фанаты подготовили около 1000 масок с лицом Кнутсена.
Матч «Рома» – «Буде-Глимт» начнется в 22:00 по московскому времени.
Фото: TRAVELMORE
В Риме будет 2000 лиц тренера «Буде» Кнутсена – вместо одного настоящего. Его забанили за драку с помощником Жозе