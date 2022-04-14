Стоунз о 0:0 и 1:0 с «Атлетико»: «Сити» невероятно отзащищался против опытной команды»

Теги Манчестер Сити Атлетико Лига чемпионов УЕФА Джон Стоунз Футбол

Джон Стоунз прокомментировал выход «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов.

Защитник «горожан» высказался после ответного матча 1/4 финала с «Атлетико» (0:0, первая игра – 1:0).

«По итогам обоих матчей думаю, что мы просто невероятно отыграли против опытной команды, которая настолько глубоко обороняется. Я очень горд сегодня за парней и очень счастлив, что прошли дальше. Великолепный вечер.

Мы знали, что тут будет непросто. Я здесь впервые, так что поговорил с ребятами, которым раньше уже доводилось здесь играть. Вечер выдался тяжелым во всех отношениях, а то, как мы отзащищались по итогам обоих матчей – просто невероятно», – сказал Стоунз.

«Лежали на газоне и тянули время». Это игроки «Атлетико» говорят о «Сити» 🤯

Опрос

Кто выиграет ЛЧ?
1028 голосов
Ман Сити
24%
Манчестер Сити
Ливерпуль
32%
Ливерпуль
Реал
39%
Реал Мадрид
Вильярреал
5%
Вильярреал

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные