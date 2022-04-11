Экс-игрок «Реала» и сборной Колумбии Ринкон в критическом состоянии после ДТП. Он проехал на красный свет и столкнулся с автобусом

Бывший игрок «Реала» и Фредди Ринкон попал в больницу после ДТП.

Инцидент произошел в городе Кали в Колумбии. Автобус сбоку ударил автомобиль Ринкона после того, как экс-футболист проехал на красный свет. В ДТП также пострадали три пассажира автомобиля Ринкона и водитель автобуса.

Согласно заявлению местной больницы, бывший футболист находится в критическом состоянии и уже перенес операцию.

В последнее время Ринкон работал комментатором на колумбийском телевидении.

поддержал бывшего игрока в твиттере, пожелав экс-игроку сборной Колумбии «преодолеть сложный момент».

55-летний Ринкон играл за «Реал» в сезоне-1995/96. Он провел 84 матча за сборную Колумбии.

Фото: Caracol Radio