Розе о 5 матчах Холанда без голов: «Его беспокоит нога. Он не из тех, кто пьет обезболивающие перед матчем, но перед «Штутгартом» он сделал это»

Теги Боруссия Дортмунд Штутгарт бундеслига Германия Марко Розе Эрлинг Холанд Футбол

Тренер «Боруссии» высказался о безголевой серии Эрлинга Холанда в Бундеслиге.

21-летний нападающий не забивает в 5 матчах немецкого чемпионата подряд. Это его худшая серия в «Боруссии».

«Это никак не связано с его будущим. Его сдерживает нога, которая его беспокоит. Эрлинг не из тех, кто принимает обезболивающие перед матчем. Но перед «Штутгартом» он сделал это.

Холанд – нападающий мирового уровня, такой период случался почти у всех. Он будет куда счастливее, если снова забьет», – сказал Марко Розе.

В этом сезоне футболист забил 23 гола и отдал 6 передач в 25 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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