Розе о 5 матчах Холанда без голов: «Его беспокоит нога. Он не из тех, кто пьет обезболивающие перед матчем, но перед «Штутгартом» он сделал это»

Тренер «Боруссии» высказался о безголевой серии в Бундеслиге.

21-летний нападающий не забивает в 5 матчах немецкого чемпионата подряд. Это его худшая серия в .

«Это никак не связано с его будущим. Его сдерживает нога, которая его беспокоит. Эрлинг не из тех, кто принимает обезболивающие перед матчем. Но перед он сделал это.

Холанд – нападающий мирового уровня, такой период случался почти у всех. Он будет куда счастливее, если снова забьет», – сказал .

В этом сезоне футболист забил 23 гола и отдал 6 передач в 25 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.