Глушаков об отъезде легионеров: «За них кто-то порешал. Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед. Тебя здесь кормили и одевали»

высказал мнение касательно ухода легионеров из клубов .

– Как относишься к отъезду легионеров? Понимаешь или осуждаешь их?

– У каждого в голове свои тараканы и мысли. Не могу никого осуждать. Просто если уезжаешь из России, то не надо ничего говорить вслед.

Тебя и твою семью здесь кормили, поили и одевали. Ушли и ушли. Это неправильно. Каждый может уходить и двигаться дальше, жизнь на этом не останавливается.

– Как бы ты на их месте поступил?

– Думаю, это не только легионеры решали. За них точно кто-то порешал. Кто-то им подсказал.

– Семьи?

– И семьи, и еще кто-то, может быть. Я не знаю. Это сложная ситуация, не хочу в нее лезть, – сказал полузащитник «Химок».