Малком: «Фанаты «Зенита» – топ, с ними нам проще побеждать. Футбол без болельщиков неполноценен, лишен сердца»

Хавбек подчеркнул важность поддержки болельщиков.

– В Петербурге ожидается увеличение заполняемости стадиона до 75%. Важное подспорье для «Зенита» на финише чемпионата?

– Да, эта поддержка фанатов будет играть решающую роль, она нам жизненно необходима. Они всегда делают это на высшем уровне, всегда гонят нас вперед, для меня вообще процесс боления — лучшее, что есть в футболе. Потому что футбол без болельщиков неполноценен, лишен сердца.

Фанаты «Зенита» — абсолютный топ, с их помощью нам проще побеждать, и мы хотим отвечать им тем же, завоевывая трофеи и делая их и себя счастливыми, – сказал бразилец.