Ларс Корнетка: «Внешние обстоятельства заставили расстаться с «Локомотивом». У команды есть потенциал для успешного будущего»

объяснил причины ухода из «Локомотива».

«К сожалению, внешние обстоятельства заставили меня расстаться с «Локомотивом».

Хочу сказать большое спасибо прекрасным людям, с которыми работал здесь.

Я все еще верю в уникальный проект, который мы начали в «Локомотиве», и уверен, что и другие топовые эксперты продолжат идти по правильному пути.

Эта команда невероятно сильная. У нее есть потенциал для успешного будущего», – передает слова Корнетки корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

Корнетка пришел в клуб при Ральфе Рангнике, он занимал пост руководителя по спорту и развитию.

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