Андрей Кобелев: «Зенит» еще может упустить чемпионство. Три очка от «Динамо» и шесть от ЦСКА – это одна-две игры»

считает, что «Зенит» еще может упустить чемпионство в этом сезоне.

«Наверное, для нашего чемпионата хорошо, когда за семь туров непонятно, кто будет чемпионом. Я понимаю, что даже «Зениту» с его подбором футболистов очень тяжело провести чемпионат на определенном уровне, конечно, бывают спады.

То, что мы наблюдаем сейчас, что «Динамо» в трех очках, близко, это добавляет интриги чемпионату. Так же с нижней частью таблицы, мы видим, что не один год борьба за вылет идет ожесточенно, может быть, менее смотрибельная, но там люди отдаются по полной, все хотят остаться в Премьер-лиге.

Чем больше будет таких интриг в верхней и нижней частях таблицы, тем лучше будет чемпионат прогрессировать. Конечно, есть интрига, «Зенит» еще может упустить чемпионство, там три очка от и шесть от ЦСКА, это одна-две игры. В любом случае чемпионат хорош тем, что идет жестокая борьба внизу, поэтому они могут в одной взятой игре преподнести сюрприз, поэтому загадывать ничего нельзя.

«Зенит» является лидером чемпионата, но находится в верхней части таблицы, поэтому никто не ждал легкой прогулки для «Зенита». Более того, то, что постоянно тиражируется в СМИ, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита», добавляет эмоций игрокам сочинцев, которые готовы выложиться на 200 процентов, чтобы доказать, что это не так.

В целом, игра лидеров была, конечно. «Зенит» обладает определенным классом, но, мне кажется, что команда не наиграла на победу в этом матче», – сказал бывший полузащитник .