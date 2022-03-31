«Крылья Советов» будут добираться до Ростова на автобусе из Ставрополя

рассказал о том, как будут добираться до Ростова-на-Дону.

Главный тренер самарского клуба ответил на вопросы в преддверии выездного матча с «Ростовом», который пройдет 6 апреля.

– Ваша команда полезно провела перерыв на сборные?

– Только игры покажут, насколько все было полезно. Мы провели перерыв в стандартном режиме. Была игра и тренировка. Кто-то уезжал в сборные, кто-то получил практику в матче с «Рубином». Дальше покажет время.

У нас впереди за восемь дней три матча. Все сложные, с командами, у которых очень большая мотивация, они хотят брать очки с нами. Сложностей добавляет транспортная логистика, потому что из Ростова надо будет сразу добираться до Екатеринбурга.

– Уже определились, как вы будете добираться?

– Летим до Ставрополя, оттуда на автобусе едем до -на-Дону. На следующий день после игры едем обратно до Ставрополя, а оттуда на самолете летим до Екатеринбурга, – сказал Осинькин.

2 апреля «Крылья» примут дома «Уфу».