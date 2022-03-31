«Крылья Советов» будут добираться до Ростова на автобусе из Ставрополя

Игорь Осинькин рассказал о том, как «Крылья Советов» будут добираться до Ростова-на-Дону.
Главный тренер самарского клуба ответил на вопросы в преддверии выездного матча РПЛ с «Ростовом», который пройдет 6 апреля.
– Ваша команда полезно провела перерыв на сборные?
– Только игры покажут, насколько все было полезно. Мы провели перерыв в стандартном режиме. Была игра и тренировка. Кто-то уезжал в сборные, кто-то получил практику в матче с «Рубином». Дальше покажет время.
У нас впереди за восемь дней три матча. Все сложные, с командами, у которых очень большая мотивация, они хотят брать очки с нами. Сложностей добавляет транспортная логистика, потому что из Ростова надо будет сразу добираться до Екатеринбурга.
– Уже определились, как вы будете добираться?
– Летим до Ставрополя, оттуда на автобусе едем до Ростова-на-Дону. На следующий день после игры едем обратно до Ставрополя, а оттуда на самолете летим до Екатеринбурга, – сказал Осинькин.
2 апреля «Крылья» примут дома «Уфу».