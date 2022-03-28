Экс-хавбек ЦСКА Ефремов: «Жиго ведет себя некрасиво. Может сам сыграть жестко, а потом его еле коснутся – валяется, будто убили»

Бывший хавбек ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о своем отношении к Самюэлю Жиго.

В августе 2019 года Ефремов получил тяжелую травму после стыков с защитником .

– Рассчитывал ли ты продлить контракт, истекавший зимой, до рокового столкновения с Жиго, и помогал ли клуб с восстановлением?

– До травмы мне предлагали контракт, но я отказался. Мне сказали, что есть предложение из команды, где я буду постоянно играть. В то же время в ЦСКА мне говорили, что буду игроком ротации, а в 24 года я хотел, конечно, играть. Попал в состав на дерби со «Спартаком»: думал, сейчас хорошо сыграю, закреплюсь, и, может, клуб поменяет свое решение. Но случилось так, как случилось.

Тем не менее ЦСКА взял на себя основные обязательства по восстановлению. Они хотели и могли взять меня на сборы, но мои бывшие агенты сказали, что поеду на сборы с другим клубом. В итоге никуда не поехал и месяц сидел в Москве, за свой счет тренировался у Безуглова.

– То есть, обиды никакой на ЦСКА не осталось?

– Обиды, наверное, нет. Виктор Михайлович в шутку говорил: «Повезло, что вообще все ушли, поэтому некоторые оказались здесь». Имел в виду не только меня, высказался обобщенно. Но в каждой шутке есть доля шутки.

– Ты говорил, что от извинений Жиго тебе ни тепло ни холодно. Со временем пришло какое-то принятие или наоборот только острее стал воспринимать?

– Мне не очень нравится, как он играет. Он сильный футболист, но на поле ведет себя некрасиво. Может сам сыграть против кого-то жестко, а потом его еле коснутся – и он валяется, как будто его убили.

Когда я играл за , в одном моменте коснулся его. Он упал, как будто я ему ноги оторвал.

В том эпизоде, который привел к моей травме, он сыграл так специально, как и хотел. Но я был и сам виноват – расслабил тело, выключился из эпизода, поэтому так все и произошло, – сказал Ефремов, выступающий сейчас за «Акрон».