Миранчук вернется в общую группу «Локомотива» на следующей неделе. Он восстановился от травмы

Антон Миранчук вернется в общую группу «Локомотива» на следующей неделе.
Об этом заявил агент футболиста Вадим Шпинев.
«У Антона все хорошо. Он полностью оправился от повреждения. Полученная травма осталась позади.
Сегодня «Локомотив» провел товарищеский матч с «Химками», Миранчук не принял участие в игре.
Но уже на следующей неделе планируется его возвращение в общую группу для подготовки к матчам РПЛ», – сказал Шпинев.
Миранчук получил травму в январе 2021 года, но повреждение выявили летом. Последний матч полузащитник провел в августе. В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».