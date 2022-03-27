Миранчук вернется в общую группу «Локомотива» на следующей неделе. Он восстановился от травмы

вернется в общую группу на следующей неделе.

Об этом заявил агент футболиста .

«У Антона все хорошо. Он полностью оправился от повреждения. Полученная травма осталась позади.

Сегодня «Локомотив» провел товарищеский матч с «Химками», Миранчук не принял участие в игре.

Но уже на следующей неделе планируется его возвращение в общую группу для подготовки к матчам , – сказал Шпинев.

Миранчук получил травму в январе 2021 года, но повреждение выявили летом. Последний матч полузащитник провел в августе. В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».