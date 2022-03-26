Михайлович вновь пройдет лечение, чтобы исключить риск рецидива лейкемии. Он пропустит несколько игр «Болоньи»

сообщил, что ему придется вновь пройти лечение от лейкемии.

В июле 2019 года главный тренер «Болоньи» объявил, что у него лейкемия.

«Как вы знаете, я периодически прохожу серьезные обследования после того, как два с половиной года назад у меня выявили лейкемию. В последнее время мое восстановление шло отлично, но эта болезнь коварна и хитра. Последние анализы показали, что есть тревожные звоночки. Есть риск рецидива. Чтобы предотвратить это, мне посоветовали пройти лечение, которое исключит такой вариант.

В этот раз я не буду сражаться с таким противником, как два с половиной года назад. Я сыграю на опережение и не отпущу. Эта болезнь слишком смела, если она хочет снова встретиться с кем-то вроде меня. Окей, я тут. Если первого урока было мало, я преподам еще один.

Надеюсь, это не займет много времени. Вы знаете меня. Я сделаю все, чтобы разобраться с этим как можно скорее, но мне точно придется пропустить несколько матчей», – сообщил Михайлович на специальной пресс-конференции.