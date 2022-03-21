Кафанов о вызове Песьякова: «Он допустил лишь одну ошибку в 21 матче сезона – в игре с «Ахматом»

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Виталий Кафанов объяснил вызов Сергея Песьякова в сборную России.

«Тренерский штаб принял решение вызвать на сбор еще одного вратаря – Сергея Песьякова, который своим выступлением за клуб полностью заслужил приглашение в сборную. В 21 матче этого сезона Сергей допустил всего лишь одну ошибку – в игре с «Ахматом», да и этом году выглядит очень уверенно.

Кроме того, в тренировочном процессе вратарей существует своя специфика, поэтому мы посчитали, что в сложившейся ситуации будет эффективнее, если в тренировочном процессе примут участие сразу четыре голкипера», – сказал тренер вратарей сборной России.

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