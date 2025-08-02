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  • Судья верно засчитал гол Батракова «Краснодару» после попадания локтем в лицо Гонсалесу. Департамент судейства посчитал, что защитник сам инициирует контакт с рукой хавбека «Локо»
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Судья верно засчитал гол Батракова «Краснодару» после попадания локтем в лицо Гонсалесу. Департамент судейства посчитал, что защитник сам инициирует контакт с рукой хавбека «Локо»

В РФС подтвердили, что гол Алексея Батракова «Краснодару» забит по правилам.

«Быки» уступили «Локомотиву» во 2-м туре Мир РПЛ (1:2). Победный мяч за железнодорожников на 80-й минуте забил Батраков. 

Полузащитник гостей откликнулся на подачу Дмитрия Баринова и пробил головой, задев локтем лицо защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса. Станислав Агкацев отразил удар, но Батраков поразил ворота соперника следующим ударом головой. 

Главный арбитр матча Кирилл Левников засчитал гол. ВАР-ассистенты не позвали судью изучить повтор.

Департамент судейства и инспектирования РФС согласился с решением арбитра. РФС опубликовал видеоразбор эпизода. 

«Батраков прыгает и играет головой в мяч, не нарушая правил игры. Джованни Гонсалес, находясь за спиной Батракова, прыгает в его направлении и сам инициирует контакт с рукой. Батраков в нормальной манере прыгает и играет в мяч без дополнительного движения локтя», – говорится в разборе.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: РФС
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