Судья верно засчитал гол Батракова «Краснодару» после попадания локтем в лицо Гонсалесу. Департамент судейства посчитал, что защитник сам инициирует контакт с рукой хавбека «Локо»

В РФС подтвердили, что гол Алексея Батракова «Краснодару» забит по правилам.

«Быки» уступили «Локомотиву» во 2-м туре Мир РПЛ (1:2). Победный мяч за железнодорожников на 80-й минуте забил Батраков.

Полузащитник гостей откликнулся на подачу Дмитрия Баринова и пробил головой, задев локтем лицо защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса. Станислав Агкацев отразил удар, но Батраков поразил ворота соперника следующим ударом головой.

Главный арбитр матча Кирилл Левников засчитал гол. ВАР-ассистенты не позвали судью изучить повтор.

Департамент судейства и инспектирования РФС согласился с решением арбитра. РФС опубликовал видеоразбор эпизода.

«Батраков прыгает и играет головой в мяч, не нарушая правил игры. Джованни Гонсалес, находясь за спиной Батракова, прыгает в его направлении и сам инициирует контакт с рукой. Батраков в нормальной манере прыгает и играет в мяч без дополнительного движения локтя», – говорится в разборе.