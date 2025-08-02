Судья верно засчитал гол Батракова «Краснодару» после попадания локтем в лицо Гонсалесу. Департамент судейства посчитал, что защитник сам инициирует контакт с рукой хавбека «Локо»
«Быки» уступили «Локомотиву» во 2-м туре Мир РПЛ (1:2). Победный мяч за железнодорожников на 80-й минуте забил Батраков.
Полузащитник гостей откликнулся на подачу Дмитрия Баринова и пробил головой, задев локтем лицо защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса. Станислав Агкацев отразил удар, но Батраков поразил ворота соперника следующим ударом головой.
Главный арбитр матча Кирилл Левников засчитал гол. ВАР-ассистенты не позвали судью изучить повтор.
Департамент судейства и инспектирования РФС согласился с решением арбитра. РФС опубликовал видеоразбор эпизода.
«Батраков прыгает и играет головой в мяч, не нарушая правил игры. Джованни Гонсалес, находясь за спиной Батракова, прыгает в его направлении и сам инициирует контакт с рукой. Батраков в нормальной манере прыгает и играет в мяч без дополнительного движения локтя», – говорится в разборе.