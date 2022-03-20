Эшли Янг: «Игроки «Арсенала» праздновали победу над «Виллой» так, будто выиграли лигу. Это показывает, что им было сложно»

высказался о том, как игроки праздновали победу над .

«Канониры» одержали победу со счетом 1:0 в выездном матче 30-го тура .

«Мы хотим сделать так, чтобы на нашем стадионе соперникам было сложно играть, и я думаю, что это уже так.

Вы видели, как они праздновали, честно говоря, это было похоже на то, что они выиграли лигу. Но это показывает, что им было сложно.

Мы хотим занять место в зоне еврокубков, у каждого в клубе есть такая амбиция. Так что мы хотим, чтобы соперникам было сложно на нашем стадионе, но также мы хотим выигрывать матчи», – сказал защитник «Астон Виллы» VillaTV.