Артета про 1:0 с «Астон Виллой»: «Нельзя доминировать в АПЛ все 96 минут. Я горжусь «Арсеналом»

отметил, что в невозможно доминировать над соперником целый матч.

под его руководством обыграл (1:0) в 30-м туре чемпионата Англии.

«Перед игрой мы говорили о необходимости действовать точно и не бояться единоборств. Мы контролировали игру и могли забить больше голов – именно на это мы и должны быть нацелены.

Нужно реализовывать моменты, потому что в АПЛ невозможно доминировать 96 минут, это просто невозможно. Но я доволен тем, как мы себя проявили в каждом компоненте игры. Горжусь ребятами.

Игроки проявляют храбрость, характер и мастерство. Видно, что между ними есть взаимопонимание. Здорово за этим наблюдать.

Если хочешь быть топ-командой, надо побеждать и дома, и в гостях. Мы добились в этом вопросе постоянства и должны продолжать в том же духе.

Мы действительно хотим в топ-4 и постараемся этого добиться», – отметил главный тренер «канониров» в интервью BT Sport.