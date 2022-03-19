Семак про РПЛ: «К мораторию на вылет отношусь отрицательно, спортивный принцип должен быть»

поделился мыслями по поводу возможного реформирования чемпионата России.

– Каково ваше мнение о возможном расширении РПЛ и моратории на вылет по итогам сезона?

– Касательно моратория на вылет – отношусь отрицательно, спортивный принцип должен присутствовать.

Что касается расширения, нужно понимать ясность по поводу следующего сезона. Сейчас сложно мне комментировать что-то по поводу расширения, – отметил главный тренер «Зенита».

«Зенит» 11 матчей не проигрывает в РПЛ: 7 побед, 4 ничьих. Дальше – гостевая игра с «Сочи»