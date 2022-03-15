«Ювентус» не фаворит, но и «Челси» в прошлом году не был. «Бьянконери» должны повторить этот путь». Экс-хавбек «Юве» Мауро об ЛЧ

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Массимо Мауро оценил шансы «Ювентуса» на победу в Лиге чемпионов.

– Есть ли у «Ювентуса» основания полагать, что они смогут пройти долгий путь в Лиге чемпионов, вплоть до того, чтобы совершить сенсацию [выиграв турнир]?

– Сначала нужно обыграть «Вильярреал», иначе разговор немедленно закончится.

Но я помню, кто выиграл турнир в прошлом году. «Челси» не входил в шестерку фаворитов, когда проходила стадия 1/8 финала. В лучшем случае, он был в восьмерке. 

Однако они прошли весь путь, демонстрируя содержательную игру. Финал показал, что что идеальная оборона может опровергнуть предсказания. Но для этого нужна действительно идеальная оборона. 

Конечно, «Юве» не входит в число фаворитов, но мы могли бы повторить победу не фаворита. «Бьянконери» должны повторить этот путь», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса».

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