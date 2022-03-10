Хабаровский губернатор Дегтярев: «Напоминаю, что КХЛ придумал наш президент – Владимир Путин. Комментировать больше нечего»

Михаил Дегтярев напомнил, что решение о создании принял президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Хабаровского края заявил об этом, когда выступал перед игроками и «Амурских Тигров», которые завершили хоккейный сезон в КХЛ и МХЛ.

«Чемпионат действительно получился непростым. А для «Амура» и вовсе не оконченным по вине коронавируса.

Было много ярких игр. Отдельно отмечу то, как вы прошлись катком по командам Западной конференции. Жаль, что в Восточной получилось похуже. Но это спорт: без поражений в нем никуда.

В целом вы все проделали хорошую работу, радовали наших болельщиков. Однако в следующем сезоне мы ждем еще более качественной игры и попадания в плей-офф.

Наша общая задача – развитие хоккея, чтобы как можно больше детей занималось этим видом спорта и пополняли ряды «Амура».

Хочу напомнить, что КХЛ придумал наш президент – . Больше тут ничего комментировать не нужно.

«Амур» для Хабаровского края – это настоящий символ и отдушина для десятков тысяч людей. Поэтому мы однозначно продолжим поддерживать клуб, несмотря ни на что», – сказал Дегтярев.

Плакаты «Молодежь zа Путина» и «Zа наших» показали на матче МХЛ юные хоккеисты и болельщики из Хабаровска