Хабаровский губернатор Дегтярев: «Напоминаю, что КХЛ придумал наш президент – Владимир Путин. Комментировать больше нечего»

Михаил Дегтярев напомнил, что решение о создании КХЛ принял президент РФ Владимир Путин.
Губернатор Хабаровского края заявил об этом, когда выступал перед игроками «Амура» и «Амурских Тигров», которые завершили хоккейный сезон в КХЛ и МХЛ.
«Чемпионат действительно получился непростым. А для «Амура» и вовсе не оконченным по вине коронавируса.
Было много ярких игр. Отдельно отмечу то, как вы прошлись катком по командам Западной конференции. Жаль, что в Восточной получилось похуже. Но это спорт: без поражений в нем никуда.
В целом вы все проделали хорошую работу, радовали наших болельщиков. Однако в следующем сезоне мы ждем еще более качественной игры и попадания в плей-офф.
Наша общая задача – развитие хоккея, чтобы как можно больше детей занималось этим видом спорта и пополняли ряды «Амура».
Хочу напомнить, что КХЛ придумал наш президент – Владимир Владимирович Путин. Больше тут ничего комментировать не нужно.
«Амур» для Хабаровского края – это настоящий символ и отдушина для десятков тысяч людей. Поэтому мы однозначно продолжим поддерживать клуб, несмотря ни на что», – сказал Дегтярев.
Плакаты «Молодежь zа Путина» и «Zа наших» показали на матче МХЛ юные хоккеисты и болельщики из Хабаровска