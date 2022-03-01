Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты Краснодара и Ростова до 8 марта. У местных клубов домашние матчи 7-го

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Запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта.

Росавиация объявила, что ограничения по-прежнему действуют для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

«Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении Росавиации.

«Ростов» 7 марта примет «Сочи» в 20-м туре РПЛ. Сегодня донской клуб подтвердил, что игра не будет перенесена.

«Краснодар» в этот же день должен сыграть с «Уралом», однако официальных сообщений по поводу возможного переноса матча пока не было.

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